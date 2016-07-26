學生復課｜77%家長認為中學宜全面復課

受疫情影響，部分學校本周開學時，未能恢復全日面授課堂，工聯會訪問800名家長的調查顯示，不少家長向工聯會九龍東辦事處反映，現時的授課模式對家庭經濟生活及學生發展構成負面影響，77%家長認為中學適宜全面復課，三成認為小學生更需要全面復課。

調查發現，家子指學童未能全面復課，學習態度及合群能力都有負面影響，過半數家長更需要放棄工作以便照顧子女。超過77%家長認同中學適宜全面復課，接近30%家長認為小學生更需要全面復課，同時有另30%家長表示小學復學應與中學一致，唯有36%反映小學復學安排應該在中學復學之後才推行。

另外，超過90%家長認為學校有需要向學生提供課後學習支援，超過七成家長希望小學學校提供課餘託管服務，有接近八成家長表示學校未能全面復課，開支負擔嚴重或稍為加重。

工聯會批評政府荒謬，要求學生接種率達七成才可全面復課，認為復課不應與學生接種率掛勾，影響學生學業及身心發展；建議政府應研究讓學校安排學生分批到校園較大的地方用膳，減低因脫下口罩食飯，帶來的病毒傳播風險，解決全面復課的最大阻礙。

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