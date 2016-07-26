學習釋放 獨居、家人確診隔離增焦慮抑鬱 醫院藝術治療助抒發情緒

港人的精神健康在疫情下更受關注，有精神科醫生觀察到獨居者、家人曾確診新冠肺炎或曾需要隔離等人士，出現焦慮、抑鬱等症狀的危機明顯較一般人更大。年近70歲的獨居長者古先生近年先受反修例事件影響，再因新冠疫情出現，情緒受困擾，其後參與醫院舉辦的禪繞畫及和諧粉彩班後，在繪畫中找到抒發情緒的方法。



九龍醫院精神科副顧問醫生余靄婷指，根據文獻及按她過去兩年所見的求診個案，發現在疫情下，獨居、家中成員曾確診新冠肺炎或接受隔離，或持續對新冠疫情感染擔心的人，出現焦慮、抑鬱等精神健康問題的危機較一般人大。



反修例事主疫情致失眠惡化

近70歲的古先生，早年與妻子離異，至今已獨居逾十年。他坦言自己過去兩年受反修例事件及疫情影響，情緒備受困擾。他憶述前年起發生反修例事件，每日看到太多負面新聞，社會又充斥不穩定，令他情緒亦趨向負面及不安。而去年疫情期間，已退休兼獨居的他，社交及義工活動頓時大減，生活亦長期繃緊，出現焦慮、抑鬱的情緒，已維持數年的失眠更惡化，他形容當時的生活「苦不堪言」，有時很小的負面事情已可導致情緒爆發。



機緣下學禪繞畫及和諧粉彩

在機緣巧合下，他因照顧患病前妻而知悉九龍醫院舉辦禪繞畫及和諧粉彩視像課程，故報名參與。他指禪繪班導師引導學生進入「靜觀」(Mindfulness)狀態後，用筆在紙上按特定規律自行設計及繪畫圖案，而和諧粉彩則是學生在引導下用粉彩重現生活中的回憶畫面。

他形容禪繞畫只需「一紙一筆」就可以隨時隨地繪畫，且作品變化多，不但可反映各人的個性，更可平復不穩定的情緒；和諧粉彩雖只是平鋪直敘地畫出生活中的畫面，如日落、彩虹、交通工具中的人群等，但在靜靜地追溯回憶的過程，亦助他解開童年或一直以來的情意結。熱衷於義工服務的他，更打算將這些藝術班應用於長者義工服務中，幫助更多有需要的獨居長者。

除繪畫外，余靄婷則建議市民可培養其他興趣，與親友保持聯繫，並且建立有規律的運動習慣，每周最少3次運動約30分鐘，或每日步行20分鐘。

九龍醫院自2013年起每年舉辦精神健康推廣活動，去年疫情肆虐，禪繞畫、和諧粉彩、活力橡筋操等精神健康課程轉於網上舉行，共231人參與，醫院下月亦舉辦「Reconnect：愛、伴、行」為主題活動，除維持禪繞畫及和諧粉彩班，亦推出「伴你同行Together Walk」活動，邀請市民在限聚令下四人一組，於熟悉的社區或郊外步行打卡，累積及達成指定步數，一同慶祝部門50周年「生日」。