學術醜聞｜盧森堡總理認抄襲 碩士論文僅2頁「原創」

盧森堡總理貝特爾(Xavier Bettel)被傳媒踢爆逾20年前的碩士論文抄襲，56頁中僅2頁，即只有導言和結論不涉剽竊。48歲、自2013年出任總理的貝特爾承認事件，指以現今標準「寫法或須不同」，但當年其就讀的法國大學應該有評核他的論文是否符合標準。他又指，若學術資格因而被取消，他會接受。

貝特爾在University of Nancy(現合併成為University of Lorraine)修讀公共法律和政治科學高級文憑，那文憑相等於碩士學位，涉事論文寫於1999年，同年他晉身國會。當地傳媒Reporter.lu稱，論文題為《歐洲議會投票系統可行改革》，抄襲內容來自2本書、4個網頁和一篇報道。獨立專家看過論文後稱，「只有導言數段落」和「相對較短的結論」無抄襲。

20頁內容直抄歐洲議會網頁

報道指論文當中20頁內容甚至直接抄自歐洲議會網頁，而網頁刊登了版權警告。另有9頁來自一名歐洲議會議員的一份1998年報告，其他段落則抄襲一本歐盟體制教課書。盧森堡大學政治科學教授赫根奧爾稱，「我發現有關抄襲非常有問題，因在長段落中幾乎搬字過紙。」有政治科學專家認為貝特爾的論文非原創，研究也做得差劣，抄襲範圍之大並不合理。貝特爾的指導老師辯稱，當年無抄襲檢查軟件，標準不同。

德國多名部長涉抄襲被逼請辭

歐洲政圈近年不少人捲抄襲醜聞，德國尤為嚴重，家庭部長吉費的博士論文被指抄襲，5月被逼辭職。2013年時任教育部長沙范因抄襲被褫奪博士學位，她因此辭職，前國防部長古滕貝格也因相同理由下台。

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