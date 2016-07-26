安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間 涉使用虛假文書被捕

再有市民涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式被捕。警方表示，昨(23日)晚上在觀塘成業工業大廈，搗破一間懷疑違規經營的派對房間，其間發現單位內一名31歲女顧客及一名33歲男顧客，懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌使用虛假文書被捕，現正被扣查。警方強調，使用虛假文書屬嚴重罪行，呼籲市民切勿使用任何虛假「安心出行」流動應用程式或提供虛假資料。

涉違例經營派對房負責人被捕

有關行動由觀塘警區重案組及情報組聯同東九龍機動部隊人員聯合進行，昨晚突擊搜查區內多間派對房間。被搗破的懷疑違規經營派對房間，34歲陳姓男負責人因涉嫌違反法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》，現正被扣留調查。

15顧客無用「安心出行」遭票控

此外，派對房間內年齡介乎25至36歲的9男6女顧客，被警員發現未有以手提電話掃描「安心出行」二維碼，違反法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)條例》，遂獲警員發出定額罰款通知書。

政府日前宣布，下月起所有進入政府處所的人士都要使用「安心出行」，公務員事務局長聶德權早上跑完馬拉松後表示，現時「填紙仔」做法仍有人「亂填資料」，認為若爆發疫情可大可小，又指已留意到有群體表示難以達到要求。

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