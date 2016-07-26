安心出行｜下月入公院須掃碼 醫管局：將寬鬆處理

政府早前宣布，下月起所有人進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」，兒童和長者除外，包括醫管局轄下的醫院。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，局方將根據政府規定，准許小童及長者豁免使用，相信做法已涵蓋大部分沒有智能電話的群組。他又指，如出現個別特殊情況將會寬鬆處理，強調局方將以病人得到醫療服務作為優先。

46.2%打齊針患者有病徵

至於本港疫情方面，李立業提到在今年5月1日至9月15日期間，醫管局接獲131個年滿18歲、帶有L452R的早期感染個案，當中78個屬於「突破性感染」，即已完成接種新冠疫苗，其中七成接種復必泰、兩成接種科興。他引述數據指，接種疫苗的患者分別只有46.2%和28.2%有徵狀和「肺花」，較未有接種的73.6%和47.1%低；住院日數方面，已打齊針的患者介乎7至22日，中位數為12日，而未打針則介乎9至36日，中位數為15日。

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