安心出行｜何栢良：倘港盼與內地通關 「安心」或需做追蹤工具

政府規定市民昨日起進入政府處所、食環署街市及圖書館等須掃「安心出行」。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台表示，預計政府為滿足內地通關要求，有機會逐步擴大強制使用「安心出行」，他估計除B類食肆外，現有18類表列處所、超市商場等人多地方，日後或需要強制用「安心出行」。他指政府與內地希望造就條件通關，「安心出行」作為香港的健康碼 ，或需做接觸追蹤的主要工具，如香港希望與內地通關，內地提出有關要求，基本上香港「無得揀」。

稱擴大使用「安心」須按部就班

惟何栢良補充，若政府擴大強制使用「安心出行」，應該按部就班推動，現時公共街市的安排未夠完善，馬上再擴展使用，市民反響「會好大」，他估計逐步落實有關措施需時數個月。

他又指，政府在開展第三針新冠疫苗接種同時，應該同時容許有計劃前往內地人士接種第三針，相信對內地當局而言，入境人士已接種第三針疫苗的放心程度，會較擴大使用「安心出行」更高。

對於政府公布於本月12日起收緊豁免檢疫安排，何栢良稱贊成收緊措施，並指過往曾有走漏個案，涉及領事館人員及船員，處理上要做好些，例如增加檢測頻密度，仍獲准家居檢疫的人士，亦要盡量減少與非檢疫人士接觸，以減低對同住大廈居民的影響。

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