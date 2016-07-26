安心出行｜入街市須掃碼長者斥擾民 食環署長：大致順暢

政府最新規定市民進入食環署街市必須掃瞄「安心出行」，年滿65歲的長者可改為「填紙仔」。新安排昨日(1日)起生效，多間街市門外擠滿長者和街坊等候掃碼，有不少市民批評安排擾民、多餘。食環署長楊碧筠則認為，昨日運作大致暢順、有秩序，並指明白市民抗拒新安排，但相信很快會習慣。

楊碧筠：市民拒掃碼「不能接受」

楊碧筠今日(2日)於港台節目提到，署方在新安排首數天刻意調配人手，到各街市門口協助市民，署方未來將會增加人手應付。她指，昨日出現的情況都是可預見的，包括長者不懂掃瞄二維碼或手機沒有安裝「安心出行」，職員會採取「務實體恤」的方針處理；但若市民不願意掃碼，則絕對不能接受。

至於有議員引述消息指，政府有意要求「疫苗氣泡」中的B類食肆食客比須掃瞄「安心出行」，楊碧筠重申社交距離措施每兩周更新一次，現行措施將於下周三屆滿，若有更改政府將會適時公布。

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