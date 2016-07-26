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安心出行｜公務員用假app「安心回家」會否被炒　聶德權：當然啦
1 小時前
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安心出行安心回家行使虛假文書聶德權公務員事務局
安心出行｜公務員用假app「安心回家」會否被炒　聶德權：當然啦
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公務員事務局長聶德權(右)。(資料圖片)

市民進入政府場所必須使用「安心出行」，安排生效首日有多名公務員涉使用假app「安心回家」被補。公務員事務局長聶德權今日(4日)回應事件時指，情況不可接受，重申使用假app涉及虛假文書，屬於干犯嚴重罪行。被問到公務員使用假app會否很大機會失去工作，聶德權明言「當然啦。」

聶德權指會助長者用app

聶德權於商台節目稱，留意到安排為長者及基層人士帶來不便，政府會盡力協助長者使用「安心出行」，即使不懂使用程式，選擇改填資料都會盡量安排。被問到會否考慮透過其他方法登記資料，包括八達通等，聶指資科辦正研究不同方案。

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安心出行｜公務員用假app「安心回家」會否被炒 聶德權：當然啦

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜公務員用假app會否被炒　聶德權：當然啦-291567
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