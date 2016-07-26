安心出行｜公立醫院打疫苗需掃碼？接種中心職員稱唔知

醫管局規定今日(1日)起進入公立醫院範圍，必須掃瞄「安心出行」二維碼。不過本報記者發現，有醫院職員對安排細節不太清楚，其中在伊利沙伯醫院，記者向新冠疫苗接種中心的職員查問是否必須掃碼才准打針，職員直言「唔知喎」，並著記者向院方職員查詢。記者其後再向醫院保安詢問，可否以填寫資料方式作為替代，保安亦表示不清楚。

新規定生效首日，伊利沙伯醫院多座大樓門口均貼有大量二維碼，供前來探病或覆診的市民掃瞄。本報記者在醫院入口大堂視察發現，有部分市民沒有掃碼卻「自出自入」，職員及保安亦沒有主動叫停檢查。記者隨即向保安查詢，獲告知所有人進入醫院範圍都必須掃碼，但問到可否改以「填紙仔」方式代替，保安則支吾其詞稱不清楚，僅稱「掃瞄方便啲嘛」。

市民帶女兒覆診：都要睇醫生㗎

市民陳女士今早帶同女兒到醫院日間醫療中心覆診，但職員沒有要求她掃碼或填寫資料。她指，兩個女兒每隔數星期便要到醫院覆診，日後無可奈何下都須掃碼，「冇辦法啦，都要睇醫生㗎」，又認為有關安排多此一舉，「醫院都有曬紀錄有咩人嚟睇醫生，仲要我哋『嘟』」。不過亦有市民認為影響不大，郭先生稱本身有用開程式，紀錄紀錄可作保障。

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