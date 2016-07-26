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安心出行｜場所處理豁免情況不一　社區組織斥食環職員互相推搪
1 小時前
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安心出行街市無家者社區組織協會陳仲賢食環署資訊科技商會方保僑
安心出行｜場所處理豁免情況不一　社區組織斥食環職員互相推搪
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政府規定昨日起進入政府場所必須掃瞄「安心出行」。(資料圖片)

政府規定昨日(1日)起進入政府場所必須掃瞄「安心出行」，但不少無家者沒有智能電話，當局承諾會彈性處理。社區組織協會幹事陳仲賢今日(2日)於港台節目表示，昨日與無家者到各場所測試，發現不同場所處理的方法不一，其中在康文署場地的職員較嚴格，只准年滿65歲的人士改為「填紙仔」，而社會福利署則會酌情處理，容許無家者內進。他亦發現，街市的食環署職員則明顯不清楚準則，職員間互相推搪，沒有明確給予答案是否容許無家者進入，最終更要求他向署方新聞人員查詢。

對於有聲音建議，政府應向無家者提供廉價智能電話，陳仲賢擔心做法長遠而言不可行。他建議，政府各部門應清晰制定酌情處理的指引，並希望無家者若已在某場所核實其身分，日後重返相同處所可毋須重申核實，省卻繁複程序。

方保僑倡製長者版程式

資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目稱，「安心出行」操作簡易，但認為可製作長者版，例如用更大的字體、只保留主要功能等，方便長者使用。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜場所處理豁免情況不一　社區組織斥食環職員互相推搪-291198
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