安心出行｜場所處理豁免情況不一 社區組織斥食環職員互相推搪

政府規定昨日(1日)起進入政府場所必須掃瞄「安心出行」，但不少無家者沒有智能電話，當局承諾會彈性處理。社區組織協會幹事陳仲賢今日(2日)於港台節目表示，昨日與無家者到各場所測試，發現不同場所處理的方法不一，其中在康文署場地的職員較嚴格，只准年滿65歲的人士改為「填紙仔」，而社會福利署則會酌情處理，容許無家者內進。他亦發現，街市的食環署職員則明顯不清楚準則，職員間互相推搪，沒有明確給予答案是否容許無家者進入，最終更要求他向署方新聞人員查詢。

對於有聲音建議，政府應向無家者提供廉價智能電話，陳仲賢擔心做法長遠而言不可行。他建議，政府各部門應清晰制定酌情處理的指引，並希望無家者若已在某場所核實其身分，日後重返相同處所可毋須重申核實，省卻繁複程序。

方保僑倡製長者版程式

資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目稱，「安心出行」操作簡易，但認為可製作長者版，例如用更大的字體、只保留主要功能等，方便長者使用。

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