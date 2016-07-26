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安心出行｜康文署：下月起進入體育場地及泳池等須掃碼
2 小時前
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安心出行防疫措施新冠肺炎康文署
安心出行｜康文署：下月起進入體育場地及泳池等須掃碼
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康文署宣布，下月起進入室內室外體育場地及泳池等須掃瞄安心出行。(資料圖片)

康文署(29日)公布，下月1日進入署方的辦公處所和轄下場地前，必須使用「安心出行」掃碼。

新安排適用的康文署轄下場地

⚫ 所有博物館、圖書館和表演場地
⚫ 室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立的壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館
⚫ 戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、哥爾夫球發球練習場及哥爾夫球練習草坪
⚫ 公眾游泳池

康文署表示，12歲以下、65歲或以上、使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免，但必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜康文署：下月起進入體育場地及泳池等須掃碼-290834
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