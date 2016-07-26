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安心出行｜擬研全港食肆掃碼　陳肇始：初步覺得可行
1 小時前
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安心出行通關陳肇始食物及衞生局疫苗氣泡
安心出行｜擬研全港食肆掃碼　陳肇始：初步覺得可行
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食物及衞生局長陳肇始。(資料圖片)

粵港兩地通關漸見曙光，港府早前已落實一系列相關措施，包括強制市民進入政府場所須掃「安心出行」，並正研究進一步擴大應用範圍至餐飲及表列處所。食物及衞生局長陳肇始接受傳媒專訪時提到，食環署已與食肆商討，要求全港食肆強制食客使用「安心出行」，認為「初步覺得可行」，將盡快公布新安排。

現行社交距離措施下的「疫苗氣泡」將食肆分為A、B、C、D四類，其中只要求C類及D類食肆食客使用「安心出行」。陳肇始接受《香港01》專訪時承認，政府正研究將「安心出行」強制使用的要求延伸至所有食肆，並坦言早前要求市民進入食環署街市、公立醫院等地方會構成不便，但認為做法對抗疫有成效，因此會繼續擴大推行，冀市民「接受係生活一部分」。

未決定何時打第三針

對於與內地的熔斷機制，特首林鄭月娥稱留意到專家關注哪些個案類別應觸發機制，陳肇始亦指有關細節仍須與內地商討，包括個案的定義，並強調不希望「不斷熔斷」，如有需要才應叫停，否則只會帶來不便。

第三針新冠疫苗明日(11日)開打，今年2月底已打首針科興的陳肇始表示，近日工作繁忙，未決定何時接種第三針。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜擬研全港食肆掃碼　陳肇始：初步覺得可行-292383
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