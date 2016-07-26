安心出行｜有長者無掃碼無填紙仔仍准入街市 門外排長龍街坊批擾民

市民由今日(1日)起進入包括食環署轄下街市的政府場所需要掃瞄「安心出行」二維碼，而年滿65歲的長者等可改為填資料。其中，在深水埗北河街街市，食環署一早派員在街市門口協助，門外亦貼有多張二維碼，並設有桌子供市民填資料。

本報記者發現，不少長者到場後才得知新安排，需要匆忙在袋裡掏出手機「掃碼」，令街市門口變得擠擁。有市民向食環署職員表示沒有安裝「安心出行」，職員遂著市民填資料，但未有查詢對方是否獲豁免人士。有市民亦指，沒有被要求「掃碼」或「填紙仔」，但仍獲放行入內。

楊伯：以前開開心心買完嘢就走

街坊楊伯直斥新安排擾民，他向本報指不少人不懂使用智能電話，在門外大排長龍，情況混亂，需要花一段時間才能進入街市，他批評政府「無嗰樣整嗰樣」。楊伯又指，現時本港疫情穩定，只有少許從外地輸入的個案，認為無必要實施新措施，「以前開開心心買完嘢就走，依家搞到咁。」

市民認為人多易混亂

不過，亦有市民不怕麻煩。何婆婆向本報表示，不介意在進入街市前先「掃碼」，「是但啦，呢啲嘢要做就做㗎啦」，但認同門外安排混亂，「人多就麻煩啲囉」。

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