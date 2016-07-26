安心出行｜朱敏健：強制使用非歧視法例可管 公立醫院下月須掃碼

政府早前宣布，下月起所有人進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」，兒童和長者除外。平機會主席朱敏健表示，有市民因沒有智能而無法掃瞄，不屬於法例上受管制的歧視，但認同安排會構成不公，促政府在實施前提出解決辦法。

朱敏健出席港台節目時，有聽眾致電詢問強制掃瞄安心出行是否屬「數碼歧視」，朱敏健認為安排屬於差別待遇，但並非現行歧視法例受管制的範圍。他於節目後被記者追問時解釋，強制使用安心出行引致的差別待遇，源於部分人沒有智能電話，理論上如果所有人均獲分發智能電話便能立即解決問題，因此不構成法例規管下的歧視。但他認為，政府安排的確會構成不公，期望當局以常理心解決事情，「一定要畀條路佢地行」。

陳肇始：正研執行細節

食物及衞生局長陳肇始出席商台節目時表示，現時有500多萬人已下載「安心出行」，認為相關措施對整體防疫工作有效，但需要更多人和地方使用。對於有露宿者擔心沒有智能手機使用「安心出行」，陳肇始指不同政府部門正研究執行細節。

醫管局：進入公立醫院同須掃碼

另外，醫院管理局表示，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」掃瞄場所二維碼，而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」流動應用程式。不過，12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記。

醫管局稱，公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，會繼續嚴格執行感染控制措施。現時進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫。探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。

安心出行相關新聞：

新冠肺炎相關新聞：