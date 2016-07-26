安心出行｜林瑞華：料強制B類食肆客「掃碼」對業界影響微

港區人大代表田北辰稱，據他了解，政府最快月中要求B類食肆堂食的食客，也要使用「安心出行」程式。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華在電台表示，相關措施有利有弊，現時仍有一些市民抗拒使用「安心出行」，他們或會不選擇到B類食肆，或轉為外賣，但相信對食肆的影響很小，而且可能會造成誘因，吸引B類食肆轉為C類食肆。

林瑞華又指，近日有餐廳因為食客填寫實體表格時，資料有誤而被罰停晚市，政府強制食客使用「安心出行」，有助減輕食肆的壓力，因為不用花費人手檢查及核實食客填寫的資料，但他指食肆員工要辨別「安心出行」的真偽有困難，希望當局不會將食客使用虛假程式的責任，轉嫁予食肆。他又建議，現時疫情緩和，政府應同時放寬或重組對食肆的規限。

黃家和：業界早建議規定食客用「安心」

餐飲聯業協會會長黃家和在電台指，業界早就建議政府規定食客用「安心出行」，本港現時有約1.1萬間B類食肆，有約一半食客選擇填寫實體表格，不少人會填寫虛假資料，前線員工很難核實，有食肆因此而被罰停晚市，非常無辜。他建議政府應積極堵截市面上虛假的「安心出行」應用程式，亦要提供足夠指引，教導食肆員工如何分辨程式真偽。

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