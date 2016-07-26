安心出行｜5人涉用假「安心出行」進入入境事務大樓 據悉包括入境處職員

政府規定今日開始，市民到政府大樓、食環署街市及圖書館等，除指定獲豁免的人士外，進入前必須用「安心出行」程式。然而，有5人懷疑因為使用虛假「安心出行」程式被警方拘捕。據悉，被捕人士包括入境處及審計署職員。

4男1女涉使用虛假文書

警方接報指，在灣仔入境事務大樓有人涉嫌使用虛假「安心出行」程式，於是到場調查，警方隨後拘捕5人，包括4男1女，指他們渉嫌使用虛假文書，隨後將他們帶上警車。

公務員事務局長聶德權今日在電台表示，相信絕大部分市民對使用「安心出行」程序不會感到困難，假如有長者不懂使用，當局目前會彈性處理，以勸喻教育為主，並在有需要時為市民提供協助，希望市民盡快適應安排。被問及會否要求更多私人處所強制使用安心出行，他說指私人場所有各自安排，目前會先做好政府場所的安排。

相關新聞：