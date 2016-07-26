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安心出行｜灣仔入境大樓5人涉使用「安心回家」或舊截圖被捕　暫未有人被起訴
1 小時前
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安心出行｜灣仔入境大樓5人涉使用「安心回家」或舊截圖被捕　暫未有人被起訴
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灣仔入境大樓5人昨被捕，涉使用「安心回家」或舊截圖。(資料圖片)

政府規定昨日(1日)起進入政府場所必須使用「安心出行」應用程式，警方昨日在灣仔入境事務大樓拘捕五人，涉嫌「行使虛假文書」。事隔一天，警方今午交代案情時確認，被捕的4男1女年齡介乎22至45歲，包括一名審計署人員、兩名入境處人員及兩名政府外判合約員工，其中四人涉使用「安心回家」、一人涉使用舊的「安心出行」截圖，企圖進入入境大樓上班時被職員發現。目前所有被捕人士仍在扣查中，暫未有人被起訴。

職員發現假app字體和設計有異

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊指，警方昨早接獲入境處報案，發現四人涉使用懷疑假冒「安心出行」的程式「安心回家」，而入境大樓職員檢查時察覺介面的字體、顏色和設計與真的程式有異，經進一步檢查後發現，有關程式可由用戶自行輸入地址，故相信為假app；另一名男子則避開使用「安心出行」的二維碼企圖直接進入大樓，被截查時展示非案發當日進入該座大樓的舊紀錄截圖，而職員檢查後亦發現，該人的手機沒有安裝「安心出行」。他指，沒有證據顯示被捕的五人互相認識。

黃長俊指，警方網罪科早前已將「安心回家」的網站移除，現時市民已無法下載該應用程式，而警方將進一步調查該程式的開發者是否涉及刑事罪行，並強烈譴責有討論區鼓勵市民使用假app，警方不排除會作出跟進調查。他指，暫時未收到其他政府部門報案，但重申警方將繼續加緊巡查，並呼籲市民盡快下載及使用「安心出行」。

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灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊。(直播截圖)

入境審計三名職員已停職

入境處在警方記者會完結後隨即發稿，指出昨日有五人懷疑使用虛假「安心出行」手機應用程式試圖進入入境事務大樓，處方已即時拒絕有關人士進入大樓並報警處理。事件中有兩名入境處人員因涉嫌行使虛假文書被捕，他們已被停職及正接受警方調查。

入境處強調十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，處方一定會依法及按既定程序嚴肅處理，絕不姑息。

審計署亦指出，非常重視昨日一名審計署人員因涉嫌使用虛假「安心出行」流動應用程式而被捕一事，並已於今日按《公務人員（管理）命令》的有關紀律條文，飭令有關人員停職。審計署表示，一向非常重視職員的操守和紀律，絕不容忍違法或違規行為，一經發現，定必依法及按既定程序嚴肅跟進。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜灣仔入境大樓5人涉使用「安心回家」或舊截圖被捕　暫未有人被起訴-291255
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