安心出行｜田北辰：最快月中強制B類食肆客須「掃碼」

市民本月起進入政府大樓、食環署街市、公共醫院及圖書館等需要使用「安心出行」。港區人大代表田北辰表示，據他了解，政府最快本月中公布規定進入每枱4人的B類食肆堂食的食客必須使用「安心出行」，不能再「填紙仔」登記個人資料。他說，特區政府正與內地爭取恢復通關，內地其中一個關注點，在於入境內地的人士，其手機內須要至少記錄過去14天曾經到訪的地點，並要將紀錄提交內地相關部門，以便將在潛伏期內到過高危地方的人士送往檢疫。

田北辰又說，政府明白議題的爭議性，因此「安心出行」目前並無自動追蹤功能，紀錄只會存放在用戶手機，而不會上傳到政府部門，相信市民已廣泛接受。

現時本港食肆在防疫工作上分為四類，包括A類毋須使用「安心出行」或「填紙仔」，每枱限坐兩人、堂食到晚上6時；B類：要用「安心出行」或「填紙仔」，每枱限坐四人、堂食到晚上10時；C類：客人必須用「安心出行」，員工必須至少接種第一劑新冠疫苗，每枱限坐6人、堂食到晚上12時；以及D類：客人必須用「安心出行」，員工要完成疫苗接種，每枱最多12人，堂食可到凌晨2時。

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