安心出行｜稱街市缺保安監察市民「掃碼」 業界批欠周詳盼暫時豁免

市民今日起進入醫院及食環署轄下街市等政府設施，必須強制使用「安心出行」，年滿65歲的長者等可改為填資料。其中，在深水埗北河街街市，食環署職員在旁協助市民使用「安心出行」。不過，街市業界認為政府今次安排欠缺周詳，指目前街市保安人手不足以監察市民「掃碼」，希望政府暫時豁免掃「安心出行」措施。

陳袁輝：最少要2,000名保安

油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝指，政府如果預計食環署街市要實施有關安排，早應想好所有門口要有保安員，現在街市是自出自入，所有街市的設計，看不到市民從哪裡進，進了街市都不知道。他指，目前在公共街市人手不足，難以實施安排，而全港有近百個街市，最少需要2,000名保安，他希望政府暫時豁免公共街市使用「安心出行」，當有足夠人手再實行。

劉偉德：措施形同虛設

食環署管工職系工會秘書劉偉德亦指，部分街市無足夠人手看守門口，只能封閉太平門，但正門就因為消防條例不能因人手不足關閉，令安排形同虛設。他希望政府高層想清楚措施的行政安排，否則只會令前線增加壓力。

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