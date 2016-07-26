安心出行｜蘭桂坊16客無掃碼或未打針遭票控 4酒吧食肆罰「停賽」
1 小時前
安心出行｜蘭桂坊16客無掃碼或未打針遭票控 4酒吧食肆罰「停賽」
中區警區牌照組人員聯同食環署人員昨日(22日)晚上，突擊巡查蘭桂坊一帶多間食肆及酒吧，期間發現兩間食肆8男6女客人，年齡25至73歲，沒有掃瞄「安心出行」二維碼，以及兩間酒吧1男1女顧客，年齡分別34及31歲，未有接種新冠疫苗，同遭票控。
至於涉事兩間食肆沒有確保顧客掃瞄安心出行二維碼，涉違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，須於今日起禁止晚6朝5的晚市堂食；兩間酒吧則沒有確保顧客已接種疫苗，涉違反第599F章，今日起需要關閉14天。
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