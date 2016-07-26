安心出行｜資科辦：正研改良版本助長者 用「假安心」或中電腦病毒

政府規定進入政府大樓、公共街市及醫管局的醫院，需要掃瞄「安心出行」，但被指對長者造成不便。副政府資訊科技總監黃志光在電台表示，聽到有長者反映使用「安心出行」應用程式遇到困難，當局正循不同方向研究改良「安心出行」的版本，譬如介面再簡單一些，亦聽到有意見認為政府可以收集八達通或身分證資料，代替「安心出行」或填寫實體表格，認為不同方案各有利弊，當局會盡快完成研究。

黃志光促市民定期接收政府通知

黃志光指，「安心出行」本身在使用上不涉及數據，但市民應該定期利用Wi-Fi，下載政府的高風險場所清單作自動比對，接收感染風險的通知。他又提醒市民不要使用虛假的「安心出行」程式，否則除了承擔法律責任，亦有可能感染電腦病毒。

相關新聞：