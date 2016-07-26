安心出行｜進入政府大樓必須掃碼 社工憂慮影響無家者使用設施

港府下月起要求所有政府員工和市民，進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」掃描場地二維碼。社區組織協會幹事薛錦屏憂慮，多數無家者均沒有智能電話，做法會令他們難以使用政府設施和服務。

薛錦屏於港台節目稱，無家者平均年齡達50至60歲，大多都不懂使用智能電話，加上他們在公園等戶外地方留宿，容易遺失個人物品，因此即使社區組織向他們捐贈電話，都只會是僅可「打出打入」的「電話仔」。她粗略估計，只有約一至兩成無家者擁有智能電話。

未必願認無家可歸

薛錦屏表示，無家者不時需要使用政府設施，例如會到圖書館、體育館休息、取水、如廁和洗澡，有時亦需要到社署、民政署等辦理文件手續；冬季將至，無家者亦可能需要使用避寒中心。薛指，雖然政府公告提及將按實際需要提供豁免，但無家者未必願意衝破心理關口，向政府職員或保安表明自己無家可歸或沒有手機。

相關新聞：