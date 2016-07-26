安心出行｜郵政署聘助理查「掃碼」 需中四學歷時薪72元

政府本月起終於強制市民進入政府大樓、公共街市及醫管局醫院等需要使用「安心出行」，惟有指監察市民「掃碼」的人手不足。郵政署昨日起登廣告招聘「總務助理」職位，當中職責列明首要負責檢查進入郵局的人士有否使用「安心出行」，以及為公眾使用「安心出行」程式提供技術支援，入職條件只需中四學歷，時薪為72元，合約期3個月，下周二(9日)傍晚6時截止申請。

合約期3個月 每周工作27小時至44小時

工作地點包括香港、九龍及新界各區，每周工作27小時至44小時(不包括用膳時間)，工作時間為周一至周五朝9晚6，周六則由早上9時至下午1時。入職條件除需要中四學業外，還要求熟悉操作電腦，及掌握中文和英文文書處理工作，當中共有5項職責，包括：

⚫檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；

⚫為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；

⚫協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；

⚫協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及

⚫執行其他由上司委派的工作。

申請者除另有指明外，獲聘時必須是香港特區永久性居民，獲聘用的人士將按非公務員合約條款聘用，合約期3個月，視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

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