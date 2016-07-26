安心出行｜長者安居協會接過百宗查詢 將助平安鐘用戶下載

長者安居協會表示，其「一線通平安鐘」服務熱線自上月中至今已接獲逾百宗涉及「安心出行」的查詢，其中單由昨日(1日)起至今日下午4時45分，熱線已接獲78宗查詢。協會指，即日起所有平安鐘用戶如有需要，協會將協助用戶下載應用程式，而工作人員為新用戶安裝平安鐘時，更可即場協助下載應用程式，詳情可致電23388312查詢。

協會提到，接獲的查詢包括想了解如沒有安裝有關應用程式能否進出政府場所、如何安裝及使用有關應用程式等。協會亦留意到，長者在使用智能手機時會出現困擾，例如對智能手機規格無基本認識、觸碰智能手機螢幕的力度不當、對智能手機的各個帳號或密碼欠缺妥善記錄、覺得使用界面不清晰，及容量使用不當。

另提供合適手機資料予長者

因此，協會即日起可向有關用戶提供協助，並會根據長者的需求，提供市面上相對經濟、能安裝「安心出行」、適合長者使用的智能手機資料供長者參考。此外，協會亦特別為用戶免費提供「數碼創科工作坊」，協助長者更易掌握使用智能手機的方法。

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