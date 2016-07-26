安心出行｜食環署派員巡21街市 副署長稱運作大致暢順

市民進入政府大樓及辦公處所前，今日(1日)起要強制掃描「安心出行」場所二維碼，食環署街市亦不例外。 食環署副署長黃淑嫻今日前往大圍街市、 天水圍食環署天幕街市、荃灣楊屋道街巿和屯門新墟街巿等視察，了解實施新安排後的情況。她傍晚在一個電台節目說，新安排 實施初期會本着務實及體恤態度去處理，又認為 措施運作大致暢順。

食環署初期或抽查市民用「安心出行」

黃淑嫻表示，新安排運作初期會以教育、勸喻及宣傳為主，處理會較有彈性，例如由職員抽查進入市民而非逐個檢查。她指出，部分街市人流或來自四方八面，進場前亦會使用「安心出行」或「填紙仔」，署方已內部調配人手，並已爭取資源以便日後增加人手。 她 呼籲市民應多用「安心出行」，讓署方可以較集中人流。

安排實施首日， 黃淑嫻指已 派員到轄下21個街市視察，食環署晚上發新聞稿，指一眾管理人員視察時有聽取市民及商販代表對新安排的意見及解答相關疑問，包括港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮、副主席林福泉和曾慶華、北河街街市檯商協會會長黃天雄、灣仔街市販商會主席劉美珍、大埔墟街市檔戶代表李立財、石湖墟街市商戶聯會主席劉麗嫦及副主席杜德勝和屯門新墟街市協進會副主席歐陽建明。

重申入公廁毋須強制「安心出行」

食環署表示，上星期已發信予各公眾街市攤檔承租人和小販市場固定攤位小販牌照持牌人，提醒他們有關使用程式的安排，同時亦有向署方前線員工發布工作指引，說明新規定的細節和執行職務時需注意的事項。

部分市民會取道公眾街市前往熟食中心，食環署發言人提醒市民入街市前雖已使用「安心出行」，但進入熟食中心前亦要再次使用「安心出行」，以符合法例第599F章下進入餐飲業務處所須用「安心出行」的規定。至於去街市內公廁的市民，由於進入街市時已使用程式，故市民屆時毋須再次掃描「安心出行」場所二維碼。

食環署今日視察人流較多公眾街巿的名單

⚫ 柴灣街市

⚫ 漁灣街市

⚫ 渣華道街市

⚫ 灣仔街市

⚫ 士美非路街市

⚫ 石塘咀街市

⚫ 瑞和街街市

⚫ 牛頭角街市

⚫ 大成街街市

⚫ 九龍城街市

⚫ 官涌街市

⚫ 海防道臨時街市

⚫ 花園街街市

⚫ 北河街街市

⚫ 楊屋道街市

⚫ 大圍街市

⚫ 大埔墟街市

⚫ 聯和墟街市

⚫ 石湖墟街市

⚫ 新墟街市

⚫ 食環署天幕街市

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