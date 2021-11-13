安心出行｜22歲女涉用假app 事隔逾月遭落案起訴

22歲女子上月初涉使用虛假「安心出行」應用程式進入食肆，被警方以「使用虛假文書」拘捕，為全港首例。事隔約一個半月，警方落案起訴該名女子，案件今日於九龍城裁判法院首度提堂。控方申請押後案件至12月28日，以待索取法律意見，獲裁判官批准，期間被告准以300元保釋。

22歲女被告曾聰賢報稱無業，被控一項使用虛假文書罪，指她於2021年10月2日，在尖沙咀寶勒巷萬事昌廣場「碼頭故事火鍋」內，知道或相信有關虛假文書，即一個虛假的安心出行使用記錄。被告使用該文書，意圖誘使輔警7890李婉儀接受該文書為真文書，並因此作出或不作出某些作為，以致對輔警7890李婉儀不利。

首宗遭落案起訴

警方近月打擊使用虛假「安心出行」應用程式，包括本月初於灣仔入境事務大樓拘捕5人，涉使用「安心出行」舊截圖或「安心回家」，涉「使用虛假文書」。本案為首宗被捕及落案起訴的相關案件。

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