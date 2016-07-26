安心出行｜22歲女涉用假App光顧懷疑無牌賣酒餐廳被捕

本港現行的防疫法例規定，所有光顧酒吧、酒館的顧客，須在進入處所前用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼；光顧餐廳時則視乎其營運模式，而必須用「安心出行」或可選擇「填紙仔」登記個人資料。

用假「安心出行」女子同被票控

警方表示，尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨晚(2日)巡查區內食肆及酒吧期間，在寶勒巷搗破一間懷疑無牌賣酒的餐廳，內有一名22歲女子懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕，她同時被票控。此外，警方亦發現有4男2女介乎23至60歲的顧客，因沒有掃描「安心出行」場所二維碼，涉嫌違反法例第599F章而被票控。

行動檢獲約330支啤酒

至於該間懷疑無牌賣酒餐廳的43歲鍾姓男負責人，涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，一名59歲黃姓男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。警方指，行動中共檢獲約330支啤酒，總值約12,000元，所有被捕男女現正被扣留調查。警方強調，切勿使用任何虛假「安心出行」應用程式或提供虛假資料，「使用虛假文書」屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。

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