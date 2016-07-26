Am730
Am730
Am730
Am730
News
安心出行｜22歲女涉用假App光顧懷疑無牌賣酒餐廳被捕
6 小時前
#Hashtags
新型肺炎防疫措施酒吧安心出行新冠肺炎
安心出行｜22歲女涉用假App光顧懷疑無牌賣酒餐廳被捕
news-images
一名22歲女子懷疑用假「安心出行」應用程式，涉「使用虛假文書」被捕。(警方提供)

本港現行的防疫法例規定，所有光顧酒吧、酒館的顧客，須在進入處所前用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼；光顧餐廳時則視乎其營運模式，而必須用「安心出行」或可選擇「填紙仔」登記個人資料。

用假「安心出行」女子同被票控

警方表示，尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨晚(2日)巡查區內食肆及酒吧期間，在寶勒巷搗破一間懷疑無牌賣酒的餐廳，內有一名22歲女子懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕，她同時被票控。此外，警方亦發現有4男2女介乎23至60歲的顧客，因沒有掃描「安心出行」場所二維碼，涉嫌違反法例第599F章而被票控。

news-images
警方在行動中檢獲約330支啤酒。(警方提供)

行動檢獲約330支啤酒

至於該間懷疑無牌賣酒餐廳的43歲鍾姓男負責人，涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，一名59歲黃姓男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。警方指，行動中共檢獲約330支啤酒，總值約12,000元，所有被捕男女現正被扣留調查。警方強調，切勿使用任何虛假「安心出行」應用程式或提供虛假資料，「使用虛假文書」屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。

相關新聞：

新冠肺炎｜本港今日零確診　再多11患者康復出院

通關｜內地專家盼港收緊防疫措施　許樹昌料跟隨後能免檢疫往返

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜22歲女疑用假app光顧無牌賣酒餐廳　涉虛假文書被捕-287078
#Hashtags
新型肺炎防疫措施酒吧安心出行新冠肺炎
Am730

有片｜清晨濃霧圍繞 日本兵庫縣竹田城跡現「天空之城」美景

通關｜內地專家盼港收緊防疫措施　許樹昌料跟隨後能免檢疫往返

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
有片｜清晨濃霧圍繞 日本兵庫縣竹田城跡現「天空之城」美景
Am730
Am730
通關｜內地專家盼港收緊防疫措施　許樹昌料跟隨後能免檢疫往返
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多