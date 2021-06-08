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安心約會 網民潑冷水︰更關心有無性病 交友app英美推接種勛章谷針
2021-06-08
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安心約會 網民潑冷水︰更關心有無性病 交友app英美推接種勛章谷針
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《Tinder》推出多款疫苗勛章供用戶展示。(互聯網)
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《OKCupid》透過抗疫約會問卷，協助用戶配對。

用金錢「利誘」谷針，並非人人接受，英美政府想出另一「妙計」，冀吸引年輕人接種新冠肺炎疫苗——與《Tinder》等多個交友app合作推出「疫苗勛章」讓用戶在個人頁面中展示，方便年輕人「安心交友」，部分app更會提供升級功能予已接種人士。民調機構YouGov上月的調查顯示，59%英國受訪者只會或傾向跟已接種疫苗者約會，但有網民不以為然，認為交友app不如叫用戶標明自己有無性病更實際。

與英國政府合作的交友app包括《Tinder》、《Hinge》、《Bumble》、《OurTime》、《Match》、《Plenty of Fish》、《Badoo》及《Muzmatch》，周一宣布讓英國用戶在個人資料選擇展示接種狀態。《Tinder》用戶可展示已「我已接種疫苗」(I’m Vaccinated)勛章；《Bumble》則讓用戶分享疫下約會看法，包括是否同意社交距離和戴口罩，以及會否拒抗在人多地方約會等。《Tinder》亦提供免費「Super Like」功能予已接種者，方便用戶向心儀目標發送特別符號；《Hinge》則讓已接種者免費發送「玫瑰花」(Rose)符號。持有上述數個app的公司Match Group行政總裁Alexandre Lubot稱，「各app聯手推動接種，將令人們得以再次面對面約會及聯繫。」但據報各app不會驗證用戶是否真的已經接種。


調查︰已接種者配對率高14%
上述部分app其實上月已在美國推出同類谷針方案。白宮指根據另一交友app《OKCupid》調查，已接種或準備接種疫苗者，獲得配對的機會較沒計劃接種者高14%。但有網民不欣賞約會app的谷針苦心，有人說「有更多疾病需要關注」，指不如叫用家標明是否HIV、肝炎、梅毒及其他性病帶菌者。有人則說寧跟沒接種者約會，代表對方「有自由意志、會挑戰權威」，有人甚至批評措施如「恐怖的反烏托邦噩夢」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心約會-網民潑冷水︰更關心有無性病-交友app英美推接種勛章谷針-270980
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