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安撫恩物 AI機械人日巡房10次 提升病患長者防跌意識
3 小時前
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AI機械人沙田醫院醫管局跌倒視像通話
安撫恩物 AI機械人日巡房10次 提升病患長者防跌意識
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史綺雯(右二)指病人常見的跌倒原因是不願意尋求護士協助，而機械人會邊巡邏邊呼籲有需要病人向醫護求助。(蘇文傑攝)
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機械人具視像通話功能，讓病人與家人能線上「見面」。(蘇文傑攝)
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沙田醫院去年10月起引入兩部巡邏機械人。(資料圖片)

長者不慎跌倒後果可以很嚴重，沙田醫院去年10月起引入兩部巡邏機械人「添仔」及「咪咪」，每日在指定路線「巡房」近十次，除一般派藥及用餐提示外，亦定時定候廣播「慎防跌倒」的信息，提高病人防跌意識；機械人另備短片播放、小遊戲和視像通話等功能，減低病人留院的焦慮。

據衛生署統計，過去十年，於公立醫院住院期間跌倒的比率約0.42%至0.46%，即每一千張病床就有約4至5人曾經跌倒。新界東內科及老人科顧問護師史綺雯指，跌倒風險最高的病人包括可在旁人攙扶或監察下行走的病人，長者佔多數；跌倒原因，最常見是不願意尋求護士協助，或是家屬獨自照顧病人時未有適時求助而有疏忽。過往醫護慣常以防跌指引、海報及教育講座等傳統方式提升病人及照顧者的防跌意識。


日「當值」17小時服務60病人
「添仔」及「咪咪」服役後，現於沙田醫院2間內科及老人科病房「駐守」，每日「當值」約17小時為約60名病人提供服務，除早上向病人「請安」、自動報時，亦有兩次派藥提示廣播、兩次提示用餐前後洗手及佩戴口罩等；每日更有4次「一邊巡邏一邊廣播」宣傳防跌意識，並呼籲有需要病人應向醫護求助；機械人上方有屏幕，供醫護向跌倒風險高的病人播放防跌教育短片。


影片遊戲安撫病人情緒
病人情緒不穩亦加大跌倒風險，而安撫這些病人，亦是「添仔」及「咪咪」的重要任務，它們具備短片及音樂播放功能，在護士操控下，從網絡搜尋各類音樂及影片播放，甚至下載麻雀等小遊戲程式給病人消磨時間或分散他們注意力；現時家屬因疫情而無法探病，機械人則具視像通話功能，讓病人與家人在線上「見面」。

60名病人中逾三分一患認知障礙症，史指，曾有患認知障礙的年老患者因情緒不穩，在病房中拆卸床架及床鋪，醫護用機械人播放懷舊金曲，令該名長者情緒立時穩定下來。視像通話功能亦發揮很大功能，因有時護士的千萬句都不及家人的一句說話，長者透過機械人與孫子視像通話，聽到孫子的一句說話，情緒即時平復。


造價3萬至4萬
醫管局每年預留約1,000萬元推行「護理質素提升計劃」，機械人亦是沙田醫院的醫護提交計劃書獲批的項目，每部價錢約3萬至4萬元。除沙田醫院，港島東舂磡角慈氏護養院復康病房亦購入一部，院方料今年10月會探討廣泛用於其他醫院。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安撫恩物-ai機械人日巡房10次-提升病患長者防跌意識-276354
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