安老服務｜羅致光：需與創科業等合作應對高齡海嘯挑戰

勞工及福利局長羅致光表示，政府需要透過與非政府機構、科研機構，以至整個創科產業鏈的合作，加上利用巿場的力量，才能更有效面對未來「高齡海嘯」的挑戰。

羅致光在網誌表示，本港今年中約有22.4萬名85歲或以上的高齡長者，10年後輕微增加至27.7萬名，但20年後急升至55萬名，40年後更升至83.6萬名。他指高齡海嘯於10年後便會急速而至，面對醫療系統及安老服務的挑戰，今天便要作好準備。因此，如何透過應用創新科技加強對服務提供者的支援，以及提升在社區安老長者的生活質素和自理能力，是整體安老策略重要的一環。

羅致光說，「樂齡及康復創科應用基金」自2018年底成立至今，批出超過3.8億元，資助超過1,300個安老及康復服務單位，購置或租用近萬件科技產品，減輕護理人員的負擔。但很多長者和家人都期望，有更多適合家居使用和可負擔的樂齡科技產品，這亦切合促進居家安老的政策方針。他期望隨著更多初創人才放眼樂齡科技研發，加上香港與大灣區的協同效應，未來能締建一個真正有規模和選擇的銀髮市場。