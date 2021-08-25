安老院舍｜羅致光到訪新私人發展物業安老院 稱會多管齊下增加宿位



勞工及福利局長羅致光今日下午到屯門，參觀在「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」下首個特建安老院項目「迎進生活」。勞工及福利局常任秘書長劉焱亦有同行。

羅致光在該院管理團隊陪同下，先視察各項防疫措施。院舍設有空氣監測系統，定期檢測空氣質素。他其後聽取職員介紹該院如何應用樂齡科技，包括使用智能安老院舍管理系統連接不同設施，便利一站式管理藥物及監測院友健康；提供營養軟餐方便長者吞嚥；裝置復康和認知訓練設備；以及善用護理和抗菌家具等。



「迎進生活」共提供191個安老宿位

根據上述計劃，若發展商願意在進行土地交易時，加入契約條款確保提供安老院舍院址，並須得到社會福利署及相關部門支持有關項目，相關院址可獲豁免繳付地價。只要發展商承擔興建院舍費用，而院址只用作安老院舍，便可獲准把院址自由以一完整單位出租、出售或自行委託機構營辦安老院舍。發展商／經營者可按市場情況自行釐定收費。「迎進生活」所涉的土地交易於2012年底落實，該院於今年6月開始營運，提供191個安老宿位。



多管齊下增加安老宿位

羅致光表示，政府會繼續以「多管齊下、寸土必爭」的方式增加安老宿位，包括重新把以人口為基礎的安老宿位規劃比率加入《香港規劃標準與準則》、透過「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」提供額外選擇、經「改善買位計劃」增購甲一級宿位、透過「私人土地作福利用途特別計劃」鼓勵非政府機構善用其土地，以及邀請香港房屋委員會及香港房屋協會研究在不影響公營房屋供應和其他配套設施的前提下，在未來合適的公營房屋發展項目內預留約5%總住用樓面面積作福利用途，尤其是需求殷切的安老院。除上述措施外，政府仍會繼續鼓勵私營企業多參與及提供優質安老院舍服務。