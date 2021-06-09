屯馬綫｜宋皇臺站曝光 將展宋元文物及古井

屯馬綫將於今月27日正式通車，宋皇臺站於同日啟用，港鐵今日開放宋皇臺站予傳媒參觀，站內以泥黃色為主色調，並加入藍色和米白色。港鐵於建造車站時發現宋元古井，車站大堂頂蓋已畫出相關位置，並改建成混凝土井槽，供日後重置古井，並會改成透明底版，供乘客仰望古井底部，而古井下方的大堂地板亦設標示及二維碼，供市民掃描閱覽古井資訊。

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車站設計上採用不同考古元素，港鐵會於車站大堂預留兩個大型展櫃，目前正與古蹟辦商討，展出建造車站期間發掘的香爐、青瓷壺等宋元文物，料展櫃將於通車當日正式開放予市民觀賞。另外，月台展出本地陶藝家黃麗貞的《大地陶詞》，四幅陶瓷雕塑以日夜及四季為主題，向宋朝的陶器文藝頂峰時期致敬。

新增車廂載客顯示器

因應屯馬綫通車，港鐵將正式推出全新「車廂載客顯示器」，於屯馬綫通車當天全綫應用，以綠、黃、紅三色表示各卡車廂的載客情況，並展於顯示列車到達時間的屏幕上，綠色反映載客量少於一半，黃色為一半至九成，紅色則為九成以上，乘客可按因而得知並選擇較多空位的車廂。