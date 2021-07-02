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完善選舉制度｜盧文端：「忠誠廢物」爭論存誤導　強調「泥漿摔角」式選舉將成歷史
1 小時前
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完善選舉制度｜盧文端：「忠誠廢物」爭論存誤導　強調「泥漿摔角」式選舉將成歷史
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盧文端稱「忠誠廢物」爭論存誤導，並強調新選舉制度下，「泥漿摔角」式選舉將成歷史。(資料圖片)

剛獲頒大紫荊勳章的全國僑聯副主席盧文端，今早於報章以《良政善治也是完善選制的核心理念》為題撰文，再度回應「忠誠廢物」論，批評「忠誠廢物」用作貶損愛國愛港、甚至新選舉制度所製造的的參政人士，不僅不公道，而且帶有極大的誤導性。

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盧文端表示，新制度要求實現良政善治，「過去那種埋沒人才的泛政治化『泥漿摔角』、『困獸鬥』將成為歷史」，能「入閘」的泛民從政者也有機會展現作為監督者的才能，故「忠誠廢物」的爭論亦「可以畫上句號」。

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盧又指，西方國家認為，世界上只存在兩種國家治理體制，其中西方是民主體制，中國是專制體制，而民主體制是好的，專制體制是壞的；但中國學者跳出有關論述框架，提出「良政」與「劣政」的分析框架，用作討論國家治理體制與能力的問題。

中國民主「既從眾也要從賢」

他指出，在民主是作為目的或手段的基本問題上，中國與西方的看法仍存差異，西方視民主作為目的，以選票為中心的「形式民主」，本質是「從眾不從賢」，往往選出二流、三流的領導人；中國的民主「既是目的也是手段」，達至「良政善治」為目的，故「既從眾也要從賢」，確保能產生賢能的治理者。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/完善選舉制度｜盧文端：「忠誠廢物」爭論存誤導　強調「泥漿摔角」式選舉將成歷史-274502
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