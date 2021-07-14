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完善選舉 特首選委選民數少九成七 基層團體包括商會及地區組織
3 小時前
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特首選舉選委會選民基層團體商會選票完善選舉
完善選舉 特首選委選民數少九成七 基層團體包括商會及地區組織
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中央出手「完善香港選舉制度」後，今屆選委選民大跌九成七。(資料圖片)

選舉委員會的界別分組選舉將於9月19日舉行，選委會昨公布臨時選民登記冊，共有約7,800名選民，比中央政府完善選舉制度前、即上一屆(2016年)選委的選民數量少約97%，當中個人票少約九成九，團體票亦少約67%。今次選委會的選民數量，屬於第二界別的教育界佔最多，有約逾1,700名；而新增的基層團界別有約400名選民，包括「現代媽咪組」、「開心一族」、「冰鮮禽畜業商會」等組織。
 

界別分組臨時選民登記冊有7,891名投票人，分別為2,547名個人選民，以及5,344名團體選民。當中第二界別「專業界」的佔比最多，有逾2,400張團體票，教育界佔當中逾七成，八大及不同辦學團體下的中小學、幼稚園均有登記；第一界別「工商、金融界」亦有逾1,600張團體票，金融服務、中小企等界別佔比最多，當中香港僱主聯合會，選民人數最少，只有18個團體選民。   

第三界別「基層、勞工和宗教等界」有逾1,200張團體票，基層團體界別有「大角咀之友」、「錦田乒乓球會」等多個地區居民組織，亦有冰鮮禽畜業商會和港九小商販聯誼會等商業組織。

至於第四及第五界別為個人票，包括港九新界的分區委員會、全國性團體香港成員代表等，例如導演高志森、民建聯葉傲冬等，登記選民有逾2,000名。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/完善選舉-特首選委選民數少九成七-基層團體包括商會及地區組織-276356
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