完成創舉｜太空站生活工作90日 神舟十二3太空人返地球

在中國太空站天和號核心艙組合體工作和生活了90天的3名太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，昨早操控神舟十二號載人太空船脫離核心艙展開歸途。返回艙今日在酒泉衛星發射中心東風著陸場著陸，空中搜救回收分隊5架直升機已準備就緒，務求在最快時間到達返回艙一帶，迎接3位刷新中國航天員單次飛行任務太空駐留時間紀錄的太空人出艙，而這亦是東風著陸場首次迎接太空人回家。



神舟十二號昨早8時56分與天和號核心艙分離後，還有一項重要任務，就是繞飛和進行「徑向交會」試驗，因為接下來載人升空的神舟十三號將以「徑向交會對接」方式，與天和號核心艙組合體交會對接，即是以垂直向上方式，從下方與天和號核心艙交會對接，難度非常大，且此前未曾在太空試驗過，故神舟十二號回家前，先試試相關控制系統能否正常工作。經過近兩小時繞飛及3次調整角度後，神舟十二號在昨午1時38分完成徑向交會試驗，正式奔向地球。



著陸前還有多重考驗

據航天科技集團相關技術人員介紹，神舟十二號還要繞地球飛行十多個圈，每圈約1.5小時，然後調整姿態，讓軌道艙和返回艙分離，再將返回艙的推進器調整到前方，啟動發動機，逐步降低速度和軌道。當返回艙降至距地面140公里時，就會與推進器分離，校正角度再入大氣層，並於距地面10公里時打開傘艙蓋，依次打開引導傘、減速傘、牽頂傘和主降落傘。安全著陸後，定位系統就會開始運作，讓搜救回收人員能夠快速準確去到現場。

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