完成35宗機械臂大腸癌手術 威院內鏡團隊︰提升效率和安全

醫療科技日新月異，許多開刀手術被微創或內鏡手術取替。威爾斯親王醫院內鏡團隊去年完成約120宗內視鏡黏膜下剝離術(俗稱「片皮鴨手術」)，治療早期消化道癌症，主要包括大腸癌、胃癌、食道癌，減少病人痛楚、減低併發症以及縮短康復期。團隊在該手術更有突破性進展，去年成功完成全球首宗利用機械臂進行內鏡手術治療大腸癌，至今已使用該科技完成35宗早期大腸癌手術，切除大腸黏膜表面大型瘜肉(癌前病變)，透過多加一個「手臂」協助手術，可提高手術的效率和安全性。

內視鏡黏膜下剝離術技術比一般微創手術更「微創」，團隊使用可彎曲的內視鏡由口腔或肛門進入體內的器官，不必開刀可將整塊附於黏膜的早期病變組織，連同周邊邊緣一併切除，徹底除去壞組織。至於利用機械臂切除大腸黏膜瘜肉，同樣不需要開刀，由肛門進入體內便可將大型瘜肉切除，機械臂裝有微型「抓手」及「切割刀」，讓醫生可拉高切割平面同時切割，使過程更順利和快捷。根據醫院管理局最新數字，自2013年起大腸癌人數更持續增加，大腸癌居2018年香港十大常見癌症首位(逾5,600宗)。

腸胃疾病愈來愈多，威爾斯親王醫院早在1985年已實踐跨專科合作，包括內鏡內科、內鏡外科、內鏡專科護士、麻醉科、放射影像及介入科等，令治療更有效率，而近年技術亦愈見先進，威爾斯親王醫院內鏡中心總監趙偉仁教授指，在未來5至10年團隊將研究利用機械臂進行縫合手術，並發展人工智能系統以診斷腸癌，即使非常微小的瘜肉也能偵測，為病人提供更有效治療。

患者人數增加，而在過去35年，團隊人數增加近10倍，由1986年的3名內鏡專科護士增至今年的30多名，醫生由5位增至逾50位。團隊今年獲醫院管理局頒發「傑出員工及團隊獎」，威爾斯親王醫院內鏡中心病房經理黃美燕指，得到是次獎項是「實至名歸」，跨專科合作令病人受惠更多，得到更安全、更有效和更適當的治療；威爾斯親王醫院內科及藥物治療部名譽專科駐院醫生鄧承恩分享，手術的技術非一朝一夕可達純熟，感謝前輩用心栽培以及傳承，能幫助病人感到開心。