官司纏身｜三星太子李在鎔非法注射麻醉藥 被判罪成罰款46萬

近年官司纏身的三星(Samsung)太子爺、三星電子副會長李在鎔被控非法注射麻醉藥「丙泊酚」(propofol)，法庭今日宣判他罪名成立，罰款7,000萬韓圜(約46.6萬港元)，並因違反《毒品類管制法》追加繳付1,702萬韓圜(約11.3萬港元)。

李在鎔被指從2015年1月至去年5月，在首爾市江南區一間整容醫院假裝為皮膚治療，接受了41次非醫療目的的丙泊酚注射。律師求情稱，因為父親李健熙住院和持續的法律訴訟令李在鎔承受心理壓力，才注射麻醉藥。李健熙去年10月去世，為其獨子的李在鎔成為三星話事人。判決指，與其他涉毒犯罪一樣，李在鎔濫用丙泊酚成癮，社會危害性不小，有必要重判。考慮到社會影響力，被告人理應帶頭遵紀守法，卻大量使用麻醉劑，犯罪情節不輕。惟被告人認罪，且無此類犯罪前科，在量刑時考慮了行賄案的量刑情況。法官還囑付李在鎔戒掉丙泊酚藥癮。丙泊酚通常用於手術上為病人麻醉，但也有人濫用它為毒品，美國歌手米高積遜2009年就是注射過量丙泊酚而死亡。

朴槿惠案判監2年半 8月獲假檡

李在鎔捲入南韓前總統朴槿惠親信干政案，被裁定賄賂罪名成立，今年1月重審時被改判2年半監禁。入獄20個月的李在鎔扣除先前遭羈押時間，原定明年中刑滿出獄，今年8月獲法務部列入光復節假釋名單出獄。李在鎔重獲自由後保持低調，因他還涉及其他訴訟，包括操控股價和做假帳。

手握南韓經濟一大命脈、半導體大廠三星電子經營權的李在鎔入獄後，南韓商界等社會團體以穩定經濟為由，多次要求政府假釋李在鎔。他獲釋引來社會兩極反應，商界表示歡迎，但也有人認為其獲假釋屬「特權」。總統府稱，希望於李在鎔領導下，三星能協助國家生產半導體和新冠疫苗。三星其後承諾未來3年在晶片和生物製藥方面，投資240萬億韓圜(約1.6萬億港元)。在野黨則批評總統文在寅政府政商勾結，以李在鎔假釋換取三星電子在美國的巨額投資，促成5月美韓峰會成果。

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