官員再呼籲盡快接種 教局研學童打針安排

疫苗接種計劃昨踏入第101日，累計約152.8萬人已打第一針，佔適齡人口23.3%。與群體免疫水平仍有距離，多名官員昨再呼籲市民打針。政務司長張建宗在網誌透露，據約二千間學校提交的資料，教職員接種率為約18%，政府會繼續呼籲及協助他們盡早接種。



當局批准復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，教育局長楊潤雄昨表示，正研究如何為學童安排接種，包括接載往接種中心或派外展隊到校等，但指並非每間學校都適合外展接種。對於有建議應拒絕未接種者回校，他承認實際運作上有問題，又希望教師能以身作則，盡快打針及協助宣傳。

院舍方面，勞工及福利局長羅致光指院友和員工的接種率，分別有3%和23%，遠低於英國和加拿大。他不相信本港院友身體狀況較兩國差，以致大部分不宜接種，又說即使沒考慮強制員工接種，短期內也要檢視問題所在。此外，已抵港的200萬劑復必泰疫苗中，有84萬劑仍未使用，食物及衛生局長陳肇始指，政府會按趨勢處理未抵港的500萬劑，並指即使稍後市民需求突然大增，亦無法在本年內補充。