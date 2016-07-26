官媒批網遊「精神鴉片」文下架 騰訊倡禁小學生玩遊戲

內地官媒《新華社》旗下的《經濟參考報》今日刊章文章，批評網絡遊戲，形容為「精神鴉片」和「電子毒品」，更點名騰訊《王者榮耀》，指這類社交競技型網遊，深度引發了未成年人的「攀比心理」，成癮性極高，監管處罰的力度一定要跟上，引起了市場對內地監管網絡遊戲的憂鬱，導致騰訊(700)股價一度急挫逾10%，惟官媒有關文章在《經濟參考報》已經下架，網頁連結顯示「抱歉！您查看已刪除或過期的稿件」。

與此同時，騰訊推出保護未成年人遊戲玩家的新措施，稱將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措，並倡議全行業進一步强化游戲防沉迷系统，簡言之，騰訊將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制、倡議深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究，以及「倡議全行業討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性」。

受有關消息影響，騰訊(700)股價下午一度反彈，跌幅由10%收窄至3%，現時騰訊(700)報445.4元，跌29.6元，跌幅6.23%。恒指則報26,115點，跌幅收窄至120點，主板成交1,627億元。

相關新聞：

官媒批網遊為「精神鴉片」 騰訊股價挫逾一成

相關專欄：

不應否定金融的社會功能

香港經濟形勢勝年初預期