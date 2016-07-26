官媒批網遊是精神鴉片 騰訊急挫400關危危乎 研禁小學生進入遊戲

科網股再中監管重拳！內地監管風暴愈捲愈烈，昨官媒突發表文章將網絡遊戲批成「精神鴉片」，倡完善審核機制以防止未成年人沉迷，被點名的騰訊控股(700)及網易(9999)股價一度失控式插水，最多曾跌10.8%及15.7%，在午後文章短暫下架時才企穩，騰訊最終收報446元，仍跌6.1%或29元；網易收報145.9元，瀉7.8%或12.3元，成交額37.2億元。分析指騰訊勢再陷天價罰款陰霾，股價有見「3字頭」之虞。

市場狂掟貨500億 牛屍遍地

騰訊昨一跌即失2,784億元市值，並觸發69隻牛證「打靶」，遍地牛屍之餘，成交額更高達515.3億元，連同輪證的28.5億元成交額，合共543.8億元，按日勁飆2.7倍，並佔主板成交額2,037億元約27%，即港股昨每4元成交，就有1元在沽騰訊；而北水亦繼續急急走人，滬深港股昨淨沽出騰訊44.67億元。其他手遊股亦被波及，中手游(302)插水13.6%，祖龍娛樂(9990)及創夢天地(1119)齊跌逾14%。

《經濟參考報》昨早刊出題為「『精神鴉片』竟長成數千億產業」的文章，並獲《新華網》轉載，內容點名提及未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，除「精神鴉片」外，亦以「電子毒品」形容遊戲的危害，更點名騰訊旗下網遊《王者榮耀》為最受學生歡迎的遊戲，並指去年內地遊戲市場實際收入2,786.87億元人民幣，按年增20.7%，而騰訊就佔半壁江山，去年遊戲營業收入1,561億元人民幣，較網易多1,015億元人民幣。而單計去年上半年，騰訊及網易的遊戲分額分別佔54.46%及15.29%，為內地首兩位。文章最後引述「相關人士」建議，要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益、完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野，處罰力度亦要同步跟上。

股王急招架 推7新猷回應

不過，文章昨午一度在《經濟參考報》及《新華網》網站下架，及至收市後再重新上架，但題目改為「網絡遊戲長成數千億產業」，且內文未有再使用「鴉片」及「毒品」等字眼。而騰訊亦急回應指，會以《王者榮耀》為試點，逐步向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7項新猷，即減上線時間、減充值；打擊身份冒用、打擊作弊；控制未成年人遊戲時間過長、深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究及倡議全行業討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性。

再陷罰款陰霾 分析料股價勢探底

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，文章下架只因「精神鴉片」四字用得太重，不代表當局對行業嚴厲監管的態度有變，他不排除有巨額罰款，相信騰訊等手遊企業仍未跌夠，博反彈宜及早獲利，持貨又不願沽出者，亦應考慮以認沽證對沖。他估計騰訊會再下試422元的近日低位，「如果企得穩仲有生機，否則就見3字頭」，甚至可低見360元至370元水平。