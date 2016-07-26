官媒關注 警告律師會勿政治凌駕專業 林鄭：否則終止關係

教協、民陣等多個泛民組織先後解散，特首林鄭月娥昨晨出席行會前回應事件，指相關組織自動解散是唯一選擇，「係完全同呢個自由無關」，認為有外國政客及外媒與「打壓自由」聯擊，「呢個係非常之偏頗嘅評論」。早前被內地官媒關注的香港律師會改組在即，林鄭點名指司法人員推薦委員會、法援局等均有委任律師會的推薦人員機制，警告律師會若被政治騎劫或凌駕其專業，將會終止雙方關係。



官媒《人民日報》上周五發文指，香港律師會應「搞專業不搞政治」，以免步大律師公會後塵。林鄭月娥昨表示，一個專業團體應做專業的事，若被政政治騎劫或凌駕其專業，港府只有終止關係一途，就如教育局早前與教協一樣。她點名律師會，指雙方關係深遠，過去很多法律工作會諮詢它與大律師公會，甚至不少法定組織及諮詢組織，都會委任律師會推薦的人選，不過若律師會變得政治化，就必須重新審視這段關係。



至於警方與民陣合作多年，前特首梁振英亦以「朋友」稱呼民陣，若民陣有罪責是否警方亦有責任？林鄭月娥以「翻舊帳」形容相關說法，「經過咗黑暴同埋國安法」，整個香港都上了深刻一課，認清了本港的複雜環境，認清了很多團體的本質為何——「以往係好肆意觸碰紅線嘅社團同埋人士」，在此時自動結束解散是唯一選擇，強調與言論自由無關。律師會則指，一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見以改善執業環境，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。



譚耀宗料反制裁法周五前通過

另外，全國人大常委會一連四日在北京開會，當中有涉港議程審議，關於增加港澳《基本法》附件三的決定草案。人大常委譚耀宗估計屬內地早前通過的《反外國制裁法》，他預料會在周五閉幕前通過，具體細節將留予港府本地立法。