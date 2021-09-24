官斥事主資料如核輻射長存網上 前入境處文書助理囚45個月

時任入境處文書助理利用工作之便，於前年9月起長達一年，涉在未獲授權利用入境處電腦，取得官員及警員等215人的個人資料，傳予通訊程式Telegram的「起底」群組，她早前承認藉公職作出不當行為罪，法官以6年監禁為量刑起點，認罪減刑後判處被告監禁48個月，基於求情理由減刑至45個月。

區域法院法官陳廣池在判刑前要求被告，在庭上讀出父母求情信的末段，其父母指她只是為了虛擬世界的成功感而犯案，現在她已知道自己行為對社會造成的傷害。法官向被告提到正是網上世界「虛無縹緲成功感，令你身陷囹圄」，希望被告深刻反省。法官在判刑時重申，被告行為是網絡恐怖主義，犯下嚴重罪行，影響自身及215名事主，事主的個人資料會在網絡世界流竄，遍及全球，形容猶如核輻射般長存網絡虛擬世界。

法官又指，2019年香港正值動盪之際，被告串謀2個起底群組要脅迫及打擊警隊及社會人士的反暴能力，目的打擊執法及司法人員士氣，以網絡上恐怖主義行為心理戰動搖軍心。被告身為公職人員，行為違反誠信，亦非單純接受指示犯案，有主動發出更正訊息，行為比過往單純為個人利益的案例，目的更廣闊歹毒；涉及黑材料永久流傳，更可能被其他不法之徒用作詐騙行為；案中215人受害，人數不少，會飽受心理烙印和恐懼；流傳的資料也令更多人參與起底，構成疊加的乘數效應，增加敵視。法官坦言一旦警隊真的「解散」，後果不言而喻。

警方︰被告被捕被起底人數大減九成

警方歡迎法庭裁決，網罪科科技罪案組警司譚威信指，被告作為提供資料一方，刑責較發布者重，相信判刑能帶來阻嚇作用。他透露，自被告被捕後，警方統計發現，被起底的人數大減九成。私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決，並指網絡世界並非無法可依，呼籲市民勿以身試法。

26歲被告孔穎琛2018年加入入境處，案發時任文書助理。控罪指，她前年9月至去年8月，未獲授權利用入境處電腦，獲取政府官員及家屬，司法人員、政界人士、警員與其家屬及公眾人物等215人的個人資料，包括姓名、出生日期、聯絡電話及住址，之後應Telegram兩個頻道要求提供資料。孔在去年8月被捕。

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