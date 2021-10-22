宜蘭6.5級地震最少1傷 港天文台接10市民報告有震感

台灣宜蘭今午1時11分發生黎克特制6.5級地震，1分鐘後再發生5.4級地震，全台包括外島馬祖都感受到震動，其中北部震感最強烈，最少1人受傷。台灣氣象局表示，這是該區域近30年來最強地震，未來3天不排除有4級以上餘震。氣象局又指，今次地震可能是該區已累積相當久的能量正常釋放。

本港天文台接到逾10名市民報告感受到地震，震動維持十幾秒，初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第3度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

福建日本均感震動

福建網民也紛紛在社交平台表示「晃動得好嚴重」、「整棟樓晃了十幾秒」。日本氣象廳亦發出地震報告，指日本時間下午2時11分發生地震，沖繩縣、與那國島都測得震度2級。

花蓮1登山客被落石擊中受傷

今次「兩連震」震央分別位於宜蘭南澳鄉(宜蘭縣政府南方22.7公里)及宜蘭大同鄉(宜蘭縣政府南南西方16.6公里)，震源深度分別為66.8公里及67.3公里，屬淺層地震。宜蘭縣多處劇烈搖晃，有大型招牌墮地，攔著整條行車線；超市貨品散落一地，食肆多名食客躲在枱底。

蘇花公路多處有落石，有私家車車門被擊中，亦有私家車輾過落石後爆胎，無人傷亡。花蓮縣秀林鄉錐麓古道則有一名登山客被落石砸中腳掌受傷，由同行友人輪流背到安全地點等待救援。

新北房屋倒塌 台北捷運一度停駛

台北、新北多處有困電梯及天然氣管道洩漏報告，有住戶一度撤離。另外，新北瑞芳區有房屋倒塌，幸無人居住；新莊區則有一個地盤20樓天秤折斷，掛在半空搖搖欲墜。台北中正區南機場有舊樓牆身裂開，據報裂開處2年前曾因地震而補過水泥，文山區則有住宅外牆剝落，窗戶變形。信義區華納威秀影城一間店舖天花板掉落。

台北捷運全線一度停駛38分鐘檢查。台鐵一度慢駛，影響最少1.3萬旅客。高鐵有6班列車臨時停車。