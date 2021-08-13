宣布分手｜Adidas以25億美元出售Reebok

adidas早前宣布，將Reebok以25億美元，折合約191億港元出售予美國品牌管理公司Authentic Brands Group。

adidas於2006年買入Reebok，惟Reebok業務似乎一直未如理想，adidas早於去年年底已經有計劃將Reebok出售，於今年年初證實有關決定。據悉，adidas與Authentic Brands Group的交易大部分會以現金支付，預計在2022年第一季完成。adidas表示，出售Reebok不影響公司今年全年的財政預測與長期營運目標，但大部分的現金收益將會分配給股東。

Authentic Brands：致力維護 Reebok完整性創新及價值觀

adidas行政總裁 Kasper Rorsted表示，Reebok一直是adidas旗下重要的一部分，相信易主後的Reebok已站在長遠發展的最佳位置。而adidas將會專注在其「Own the Game」的發展策略，在行業內持續成長和擴大市場佔有率，向股東創造可持續的價值。

Authentic Brands的執行長Jamie Salter 表示多年來我們一直在關注Reebok ，「我們將致力於維護 Reebok 的完整性、創新和價值觀。」

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