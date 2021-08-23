宣講團訪港釋十四五規劃 黃柳權籲全面對接謀發展：蘇州過後無艇搭

國家「十四五」規劃宣講團抵港後，昨起一連三日主持多場宣講會，港澳辦副主任黃柳權、中聯辦主任駱惠寧等多名內地官員均有演講。黃柳權指，香港過去陷入政治爭拗，內耗不斷致錯失不少機遇，實施《港區國安法》及「完善香港選舉制度」後恢復本港穩定，現在本港需要盡快聚精會神建設，從各範疇對接國家，凝聚社會共識，聚焦搞建設、謀發展，並提醒「蘇州過後無艇搭」。



宣講團昨起開始主持多場宣講會，黃柳權先後到政府總部及立法會致辭，指宣講團來港的主要任務，就是解讀「十四五」規劃，以及2035年遠景目標綱要的安排。他指中央一直高度重視香港的經濟發展及民生改善。他表示，「十四五」為本港提供重要發展機遇，高興看到《港區國安法》實施以來，港府扛起維護國家安全，以及社會穩定的憲制責任，相信在特首林鄭月娥帶領下，港府能帶領各界繼續發揮一國兩制的優勢。

至於中華民族偉大復興的「中國夢」，黃柳權指這個夢包括750萬個香港人的「香港夢」，而十四五規劃就從多領域支持香港，從體制機制、平台建設、互聯互通等各範疇讓香港融入中國的發展大局，中央政府未來亦會推出更多利港利民的政策，令本港與中國一樣擁有更加光明的發展情景。

黃柳權指出，與十四五規劃對接，「不僅是政策對接、產業對接、市場對接，也包括理念對接、思路對接」，推出與實施這些政策，就是為了令香港與國家一樣，「擁有更加光明的發展前景」。另外，他又稱讚立法會主席梁君彥及全體建制派議員團結「認真履職」，配合港府高效通過一系列重要法案，有力支持港府施政，「特別是如期完成完善選舉制度本地立法。」黃又指，這些年香港社會陷入無休止的政治爭拗、內耗不斷，因此錯失不少機遇及蹉跎歲月；又指很多在香港的朋友都告訴他，大家都經深刻體會到，沒有國家安全，就沒有香港安全，現時良好局面來之不易，提醒「蘇州過後無艇搭」，香港目前需要盡快形成聚精會神搞建設、一心一意謀發展的社會共識，發揮一國兩制的優勢，融入國家發展。

駱惠寧指香港「慢進也是退」

駱惠寧則指，香港由亂轉治，發展已進入新階段，社會須進一步把握中央政府的發展要求；又強調，本港之所以擁有國際金融、貿易、航運中心、全球離岸人民幣業務樞紐等經濟地位，「根本在於擁有連接內地的區位優勢」，以及自身良好的投資營商環境。他指，中華民族實現偉大復興的歷史進程「誰也不可能阻擋」，全球發展的最大機遇在中國，本港定要「牢牢的抓住它」；社會要進一步行動，否則不進則退「慢進也是退」。

林鄭：與中國相連是成功基因

特首林鄭月娥指，十四五規劃有兩部分直接涉港，當中的表述充分體現中央政府對香港的支持，以及重視港人福祉；十四五規劃支持香港發展成國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等4個新定位，港府為此「深感鼓舞」。她認為，十四五規劃為本港帶來源源不絕的活力與千載難逢的機遇，「與祖國緊密相連」就是香港繼續成功的基因；並向港澳辦、發改委等中央部門，「表示由衷的感謝」。

林鄭月娥又提到，每一個中央部委，都希望為香港多開一些路、多搭一些橋，但路和橋要由人去走，指出席宣講會的所有政府人員，都是落實十四五規劃的第一責任人，又指會以駱惠寧提出的「慢進也是退」為要求，希望日後要求同事提交改善施政意見時，要提得早及提得好。

建制派立法會議員於宣講會後，向傳媒表示講座「效果非常之好」。建制派副班長陳克勤指，首次有中央官員直接向立法會議員宣講，認為意義「非常重大」，相信每名議員都已掌握十四五規劃的機遇。民建聯主席李慧琼認為，全個香港的焦點都放在宣講內容，而本港正值由亂轉治、發展經濟改善民生的時機，形容融合國家大局「擺喺面前嘅黃金機會」。