害死154隻貓！走私者竟是前緝私人員

台灣早前人道毀滅154隻走私名種貓後追查幕後主腦，竟發現間接害死這批貓咪的兇手，是50歲姓張的海巡署前隊員。張男曾在2004年被控私吞18箱走私香煙，判囚5年，惟因案件有疑點，2008年改判無罪，期間一直在海巡署工作，2018年才離職。辦案人員不排除張男因熟悉走私渠道及海巡署緝私手法，離職後從事走私謀取不法利益。

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台灣傳媒報道，走私貓隻漁船「順發886號」姓林船長周日向辦案人員供稱，以日薪3,000元(新台幣，下同)受僱於張男運載一批漁獲，漁船從基隆八斗子漁港出港，開抵澎湖花嶼西側外海時，才知道是與大陸不明人士接駁走私154隻進口名種貓。

涉案兩人已被羈押

報道指，警方原就懷疑張男及其49歲姓郭員工涉案，連日密切監控兩人行蹤後，周二持搜查令搜查兩人位於高雄鳳山的辦公據點，結果在兩人的手機內發現，郭男負責改裝順發886號藏匿走私貨物的暗格，而且兩人曾討論將幾多隻貓關在同一個籠等走私細節。

不過，兩人對走私貓隻矢口否認。高雄地方檢察署審閱手機內的對話後，認為兩人不僅知情，而且是走私集團核心人物，昨向法院聲請羈押，今日獲准。高雄地檢署表示，會深入調查走私貓隻源頭，以及兩人是否涉及其他案件。

此外，高雄地檢署提到，張男聘用順發886號船長和船員從事走私接駁，郭男除了負責改裝漁船，同時負責接洽寵物業者。今次走私的名種貓，包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓(短腿貓)、緬因貓等，應課稅值初步估計為196.24萬元。

地檢署又透露，為掩人耳目，張男等人先自基隆正濱漁港將數百公斤漁獲搬上順發886號，欲在漁船回航時營造捕魚歸來的假象，惟暗格藏著154隻貓的漁船駛至台南安平外海時，被海巡人員查獲。