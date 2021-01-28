家庭糾紛｜父子疑因功課問題爭執 母護子涉啞鈴襲丈夫

屯門有一家三口疑因功課問題發生混戰，父子先因功課起爭執，雙方糾纏間，母親疑護子心切竟將一個5磅重的啞鈴襲擊丈夫。警方接報到場，父子倆均報稱受傷，母親亦稱不適，三人被拘捕及一同送院。

被捕一家三口居於屯門蝴蝶邨蝶聚樓，43歲父親姓張，與52歲姓梁妻子結婚15年，二人育有一名15歲兒子。

專家︰第三方免陷入「情緒旋渦」

事發於周一晚上9時46分，張父與兒子疑因功課問題爭執，之後有人隨手拿起拖鞋打仔及叉頸，兒子疑不堪被打腳踢父親。梁婦見狀，疑護子心切，拿起一個5磅重的啞鈴擊向丈夫前額，張父即時頭破血流，而手及膝頭擦傷，其子頸部、手、耳朵擦傷；梁婦亦報稱不適。警方接報到場調查，將三人送院，而張男涉嫌傷人，母子二人則涉嫌襲擊致他人身體傷害罪，三人同被捕，警方正調查事件。

就家人出現衝突，不屬涉事者應如何處理，香港家庭福利會社會工作顧問駱慧芳表示，作為第三方自己應冷靜處理，勿太快定論誰對誰錯，免一起陷入「情緒旋渦」，又或令其中一方感偏幫對方，致火上加油。之後要讓雙方停下來，可以透過陳述現況，例如指出雙方太嘈，令自己很擔心，亮出警號，亦應以簡單、重複語言讓兩者停下來，包括「STOP」或叫名字。然後讓雙方稍為隔絕視線，如叫其中一方入房，甚或稍為離開屋企。若情況惡劣至不可收拾，或可躲入枱底致電求救，某程度上也是一個警號讓雙方停下來。

就疫情致家庭成員失業或各種原因更多時間相聚，駱慧芳指，要減少摩擦，可轉變心態，不是所有問題可以解決，例如失業因外圍經濟問題無法解決，是要一家人捱過；男士或不善表達情感，可多利用社交媒體向家人表達愛意；子女可透過教導父母製作家庭專屬WhatsApp貼圖等，善用不同工具讓家庭更和睦。

家庭糾紛｜父子疑因功課問題爭執 母護子涉啞鈴襲丈夫