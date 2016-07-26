家朗效應 劍擊課查詢倍增 學費300至600元一課 新手或須買裝備

「劍神」張家朗於東奧男子花劍個人賽奪金，產生「家朗效應」，令市民對劍擊運動的興趣大增，成功為此運動起推廣之效。有劍擊學校透露，近日收到的報名上課查詢倍增，家長為子女查詢少不免，但有興趣的也不乏成年人士。不過，學校提醒，報讀人士要預留學費外，學劍擊的學生亦須預備「彈藥」添購裝備費用。



張家朗風頭一時無兩，其Instagram追蹤人數至昨晚8時，已急增到30.1萬，比起上周五(23日)東奧開幕禮當日只有約1.6萬升17.8倍。而家長或更感興趣是孕育劍神的「搖籃」在何地？張家朗於10至16歲在香港劍擊學校學習劍擊，其啟蒙老師、該校校長兼本地劍擊名宿黃贊表示，其實在奧運效應下，加上全球疫情肆虐無法外遊，暑期班已經非常受歡迎，7月初已經全滿，而由於已開班，過往在暑假期間甚少查詢，但在「家朗效應」下，單是昨日已接到五、六十個查詢，視乎報讀情況，估計9月新學年或每星期須增加6至8班。除在學小朋友外，他指這兩天更取錄了約6名成年新學員，形容「效應」非常大。

學校未有計劃加學費

較小規模的「劍擊Formula」劍擊學校，主要由創辦人郭灝天一人負責教授，他表示，自今屆東奧的女子重劍個人賽開賽後，查詢已開始踴躍，張家朗奪金後昨日更明顯，粗略估計多了一倍，除為子女查詢的家長，亦不乏成年人自己想報讀。但他指，該校一周只能應付不多於300名人次學員上課，在奧運開賽前各時段課堂也「七七八八」額滿，因此近日不少查詢報名的人士也較難覓得合適上課時段。他估計，在港隊回港後有相關慶祝活動，相信劍擊熱潮會再升溫，令熱潮或能持續數個月。

若有家長打算為子女報名學習劍擊，香港劍擊學校小組課收費300至330元；個人課600至800元，黃贊指，學費定價已維持數年，只會考慮學校營運需要調整，不會因為張家朗奪金而加價。劍擊Fomula則設3種收費，4堂2,780元、12堂7,740元、30堂17,850元，郭灝天指，今年初已調整過收費，因此暫時沒有計劃再調整。除學費外，劍擊運動有指定服飾及裝備，新手上路多缺乏裝備，香港劍擊學校因應衛生需要，要求新手學員購買面罩、手套及護胸，需600至680元；劍擊Formula則指有提供。