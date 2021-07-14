寄匿名信稱全港放38枚炸彈 男廚師認炸彈嚇詐罪囚22個月

灣仔警察總部去年4月收到匿名威脅信件，稱要在全港九各區放38枚土製炸彈，又聲言自己有搖控器，若警方未能在指定時間找出炸彈，他將於24小時內用遙控器令全港警察「玩完」。

事後一名男廚師被捕，他今日在區域法院承認一項炸彈嚇詐行為罪，其律師求情時指他是因喝醉酒而犯案，認為這只是「惡作劇」。李慶年法官指被告是一個心智成熟的成年人，經深思熟慮及早有預謀，並針對警方作案，直指其行為非常危險，不能以「惡作劇」淡化，若法庭輕判容易造成模仿效應，例如出現虛報飛機上有炸彈等情況，所以判刑必須具阻嚇性，考慮所有因素後，法官最終判被告監禁22個月。

50歲被告王紹明，被控於2020年4月21日，將其明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信香港有38枚炸彈。

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