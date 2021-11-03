富豪排名｜馬雲馬化騰三甲不入 鍾睒睒膺福布斯中國首富

福布斯中國昨發布中國富豪榜，內地樽裝水龍頭農夫山泉(9633)及從事生物診斷試劑與疫苗研發的萬泰生物創辦人鍾睒睒，憑藉兩家上市公司股價表現良好，繼去年由186位躍升上第3位後，今年更問鼎榜首。去年首富阿里巴巴創辦人馬雲和第2位的騰訊創辦人馬化騰，今年三甲不入，分別跌落第5及第4位。榜單前十位大部分與一周前的內地胡潤富豪榜相同。

排第2的抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴，身家暴增1,976.7億元，是全榜財富增長最多的富豪。排第3的全球最大電動車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，財富則大漲1,930.8元，為全榜第二多。寧德時代受惠於內地落實「碳達峰、碳中和」目標而急速發展，副董事長黃世霖及李平亦分別以1,475億元及657億元財富排第15及第52位，較去年分別躍升35位及73位，財富分別增長867.8億元及383.4億元。

馬雲身家勁減1704.2億

至於馬雲，福布斯中國表示，受互聯網平台反壟斷監管等影響，阿里巴巴過去一年股價跌幅超過40%，而旗下螞蟻集團上市自去年11月被叫停後，情況至今仍不明朗，導致馬雲身家較去年勁減1,704.2億元。騰訊亦受到互聯網監管加強影響而備受壓力，市值隨行業估值下調，馬化騰財富縮水521.2億元。

債務纏身的恒大集團創辦人許家印則財富大減1,044.2億元，由去年第10位直插落第44位。

福布斯中國指出，內地過去一年的社會和經濟環境可謂浪潮迭起，教育與科技領域的政策變化，以及部分房地產企業的債務問題，令多家大型民企股價大跌；為響應政府的「共同富裕」理念，多家科技企業及其領導者相繼投入巨資。

雖然挑戰不斷，但今次上榜100名富豪的總財富仍較去年增長，由1.33萬億元(美元，下同)增至1.48萬億元；上榜門檻則由50.3億元增至57.4億元。榜單基於股權和財務信息編製，信息來自相關家族、上市公司公開資料及財務數據等，其中上市公司以上月15日的收市價和匯率計算。

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